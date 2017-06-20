В Подмосковье поезд насмерть сбил школьницу

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Поезд в Подмосковье насмерть сбил школьницу, которая шла вдоль железнодорожных путей, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, инцидент произошёл около десяти часов вечера в понедельник в районе станции Ашукино Ярославского направления Московской железной дороги.

"Двенадцатилетняя жительница Сергиево-Посадского района шла вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости от них и была травмирована проходящим по станции электропоездом сообщением Александров-Москва", — говорится в сообщении.

От полученных травм девочка скончалась в карете "скорой помощи".

Следователи проводят проверку, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.