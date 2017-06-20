ФСБ проводит следственно-оперативные мероприятия в администрации Миасса

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Управление ФСБ России по Челябинской области совместно со следственными органами проводят следственно-оперативные мероприятия в администрации города Миасс Челябинской области, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель УФСБ России по региону Марина Горлевская.

"Да, сегодня в администрации Миасса проводятся оперативно-следственные мероприятия. Их проводит УФСБ по области совместно со следственным управлением СКР по региону, мы осуществляем оперативное сопровождение", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что дальнейшие комментарии будут у следственных органов.

Официальный представитель СУ СКР по региону Владимир Шишков в настоящее время отказался от комментариев, добавив, что информация будет предоставлена в течение ближайшего часа.

В администрации Миасса также комментарий получить пока не удалось.

Как ранее сообщала пресс-служба горадминистрации, 18 апреля в администрации уже проводилась выемка документов следственными органами. Оперативные мероприятия направлены на проверку законности выделения земельных участков в Миасском округе в период с 2015 года по настоящее время.