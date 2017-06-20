"ВИМ-Авиа" допускала к штурвалу уставших пилотов, сообщила Генпрокуратура

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пилоты авиакомпании "ВИМ-Авиа" в двух случаях допускались к штурвалу слишком уставшими, отдохнув менее положенной нормы, сообщает Генпрокуратура России по итогам проверки.

"В связи с этим Приволжская транспортная прокуратура возбудила в отношении командиров летных отрядов Владимира Губанова и Виталия Гвозденко (которые ответственны за допуск пилотов) административные производства по статье "Допуск к управлению воздушным судном лица, не имеющего на то права"", — говорится в релизе.

Дела направлены в Управление государственного авиационного надзора и находятся на рассмотрении. Кроме того, для устранения нарушений прокуратура внесла представление генеральному директору авиакомпании.

Профильному подразделению Росавиации прокуроры напомнили о необходимости контролировать ситуацию в "ВИМ-Авиа", чтобы для текущих программ перелетов у компании хватало исправных самолетов и резерва.

"ВИМ-Авиа" ранее скорректировала свое расписание, в частности, сократила чартерную программу, чтобы решить проблему с массовыми задержками своих рейсов. Глава Росавиации Александр Нерадько в начале июня объяснял проблемы авиакомпании тем, что она не рассчитала своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года.

Сам перевозчик объяснял задержки рейсов поздним прибытием самолетов с техобслуживания. При этом вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что правительство РФ взаимодействует с авиакомпанией и рассчитывает, что она справится с проблемами.