После ЧП на Ладоге возбуждено уголовное дело

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (12)

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Карелии возбуждено уголовное дело по факту ЧП на Ладожском озере, где перевернулась лодка с пятью подростками – спастись удалось только двоим, сообщает Следственный комитет России.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. По предварительным данным, двоим удалось спастись, судьба троих неизвестна.

"Возбуждено уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия на Ладожском озере по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"", — говорится в релизе.