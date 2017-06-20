Пропавшую в ЕАО трехлетнюю девочку ищут в соседних регионах

ХАБАРОВСК, 20 июн — РИА Новости. Поиски пропавшей неделю назад трехлетней девочки из поселка Соцгородок в Еврейской автономной области ведутся и в соседних регионах, сообщает СУСК РФ по ЕАО во вторник.

По данным полиции, вечером 13 июня девочка 2014 года рождения ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно. По факту исчезновения ребенка региональный главк СКР возбудил дело по статье "убийство малолетнего". Создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлечены силы МЧС, кинологи, полиции, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. Установлено, что ребенок жил в неблагополучной неполной семье, где росли еще трое малолетних детей.

"Расширена территория поисковых и следственно-оперативных мероприятий, они проводятся не только в ЕАО, но и во всех соседних регионах. Отрабатываются все возможные версии, в том числе связанные с несчастным случаем, убийством, похищением и совершением иных преступлений. Пока ни одна из них не подтверждается. Несмотря на все предпринимаемые разыскные меры, местонахождение ребенка до настоящего времени не установлено", — говорится в сообщении.

Следствие обращается к гражданам с просьбой сообщать о случаях появления в общественных местах, поликлиниках и на детских площадках девочек, которых ранее там не видели. "Вас должно насторожить появление в месте вашего проживания незнакомых людей с маленькой девочкой, поведение которых говорит о том, что они не близкие родственники ребенку. Не оставайтесь безучастными к случаям агрессивного отношения к ребенку, против которого он активно протестует — плачет, зовет на помощь, громко кричит. Просим не оставаться равнодушными, может быть именно ваша наблюдательность поможет найти ребенка", — говорится в обращении.

Также отмечается, что, согласно примечанию к статье 126 УК РФ (похищение человека), лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.