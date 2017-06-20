На Ямале пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июн — РИА Новости. Пенсионерка из города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе в течение недели перевела больше 1 миллиона рублей мошенникам, пообещавшим ей компенсацию за ранее приобретенные пищевые добавки, сообщает региональное управление МВД.

Отмечается, что жертвой аферистов стала 74-летняя женщина. За короткий срок она лишилась сбережений, которые вымогались у нее под различными предлогами в рамках одной легенды.

По информации полиции, первый звонок на телефон пенсионерки поступил 24 мая. Неизвестный мужчина сообщил, что пищевые добавки, приобретенные женщиной в 2016 году, были проданы ей по завышенным ценам, в связи с чем полагается компенсация в размере 360 тысяч рублей.

"В дальнейшем, в период с 25 по 31 мая, пострадавшей неоднократно поступали телефонные звонки от неизвестных лиц, представлявшихся разными именами, которые обманом вымогали у пенсионерки денежные средства под предлогом оплаты комиссионных, налога, страховки и приобретения выгодных сертификатов, в связи с чем доверчивая пенсионерка, став жертвой мошенников, лишилась своих денег", — сообщили в управлении МВД, уточнив, что в общей сложности жительница Ямала перевела неизвестным более 1,1 миллиона рублей.

В настоящее время по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".