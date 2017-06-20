В Забайкалье площадь пожаров снизилась примерно на 300 гектаров за сутки

КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки снизилась с 9,5 до 9,2 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

По данным ведомства, за сутки потушены два пожара на площади 306 гектаров. Ранее сообщалось, что в понедельник утром в крае горели 9,5 тысячи гектаров леса.

"По состоянию на 08.00 20 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует один лесной пожар в Акшинском районе близ населенного пункта Нарасун на общей площади 1750 гектаров. Кроме того, два лесных пожара в Красночикойском и Кыринском районах близ населенных пунктов Шонуй, Ульхун-Партия локализованы на общей площади 7509 гектаров", — говорится в сообщении.

Основной причиной пожаров в крае является человеческий фактор и сухие грозы. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 144 человека и 12 единиц техники. Мониторинг ведут пять воздушных судов.