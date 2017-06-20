ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Таможенники не пустили в Приморье электромобиль с высоким уровнем радиационного излучения, прибывший морем из Японии, сообщает Владивостокская таможня.
Машину не пустили на таможенную территорию и оставили на борту судна для возвращения в Японию.
По данным таможни, в 2017 году это уже пятый случай выявления радиационно опасного товара, прибывшего морем из Японии во Владивосток. Всего с момента аварии на атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году в зоне действия таможни Владивостока вывялено 875 подобных товаров.
В феврале сообщалось, что таможенники Дальнего Востока за время с момента аварии на "Фукусиме-1" запретили к ввозу в Россию 955 радиационно-опасных объектов из Японии.