В ЕАО реку около поселка, где пропала девочка, обследовали гидролокатором

ХАБАРОВСК, 20 июн — РИА Новости. Около 10 километров береговой линии реки Тунгуска и акватории реки у поселка Соцгородок в Еврейской АО, где пропала 3-летняя девочка, обследовано гидролокатором, поиски результата не дали, сообщает ГУМЧС России по региону во вторник.

По данным полиции, вечером 13 июня девочка 2014 года рождения ушла из дома в селе Соцгородок ЕАО и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По факту исчезновения ребенка региональный главк СКР возбудил дело по статье "убийство малолетнего". Создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлечены силы МЧС, кинологи, полиция, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. Установлено, что ребенок жил в неблагополучной неполной семье, где росли еще трое маленьких детей. Поисковые группы в понедельник в пятый раз за неделю обследовали окрестности поселка.

"К утру 20 июня повторно обследовано 35 километров лесного массива в окрестностях поселка Соцгородок и в направлении села Даниловка, а также 10 километров береговой линии реки Тунгуска и прилегающая акватория с применением гидролокатора. Поиски положительных результатов не дали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник поиски продолжатся. К ним привлечено 85 человек и 18 единиц техники.