Пилот, из-за которого погиб пожарный на Камчатке, получил условный срок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн — РИА Новости. Командир вертолёта, сбивший насмерть водосливным устройством пожарного на Камчатке, получил два года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в июне прошлого года в Тигильском районе Камчатского края вблизи рек Тихая и Быстрая, где сотрудники лесоохраны боролись с лесным пожаром.

"Осужденный на вертолете Ми-8Т выполнял авиационные работы по тушению лесных пожаров. Во время захода воздушного судна для сброса воды он нарушил допустимую высоту, в результате прикрепленное водосливное устройство весом 1500 кг ударило десантника-пожарного. От полученных травм потерпевший скончался", — говорится в сообщении.

Отмечается, что командир воздушного судна признан виновным в нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"Петропавловск-Камчатский городской суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил", — сказал представитель ДВТП.