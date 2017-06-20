На Ладоге вдвое увеличили число людей, ищущих детей с перевернувшейся лодки

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Число людей, занятых на поисках детей с перевернувшейся на Ладожском озере лодки, увеличено вдвое — до 247 человек, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Республике Карелия.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. По предварительным данным, двоим удалось спастись, судьба троих неизвестна. Ранее сообщалось, что на поисках детей заняты 123 человека, 27 единиц техники, из них от МЧС 42 человека, 9 единиц техники.

"Всего к поисково-спасательным работам привлечено 247 человек, 43 единиц техники из них от МЧС 69 человек, 13 единиц техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поиска подростков задействованы подразделения Питкярантского и Сортавальского пожарно-спасательных гарнизонов, Сортавальского поисково-спасательного отряда, волонтеры. Дополнительно к месту происшествия выдвигается Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

В июне 2016 года в Карелии произошла трагедия — дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по Сямозеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт. Фельдшера Ирину Щербакову, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери.