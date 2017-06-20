В Карелии вертолет занимается поиском подростков с перевернувшейся лодки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. В поисках подростков с перевернувшейся лодки на Ладожском озере в Карелии задействован вертолет, а также подготовлены беспилотники, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере. По предварительным данным, двоим удалось спастись, судьба троих неизвестна.

В настоящее время проводятся работы по обследованию береговой линии и акватории Ладожского озера. Для проведения поисковых работ задействованы подразделения Питкярантского и Сортавальского пожарно-спасательных гарнизонов, Сортавальского поисково-спасательного отряда и волонтеры.

"К работе привлечен вертолет Ми-8 от республики Карелия. Вертолетом будет проведена воздушная разведка места происшествия. Для проведения работ по поиску готовы к использованию средства беспилотной авиации. На месте работают психологи", — говорится в сообщении.