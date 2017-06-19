Суд в Карелии подтвердил приговор по делу о крушении Ту-134 в 2011 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Верховный суд Карелии в понедельник оставил в силе приговор трем осужденным по делу о крушении самолета Ту-134 в 2011 году, в котором погибли 47 человек, сообщила РИА Новости представитель суда.

В марте Прионежский районный суд в Карелии вынес приговор сотрудникам аэропорта "Петрозаводск" Владимиру Шкарупе, Владимиру Пронину, а также начальнику управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Федерального агентства воздушного транспорта Эдуарду Войтовскому. Согласно материалам суда, подсудимые получили по 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, после чего были амнистированы. Осужденные не считают себя виновными и настаивали на отмене приговора, в то время как потерпевшие требуют ужесточения наказания.

"Судебная коллегия по уголовным делам ВС республики Карелия оставила приговор Прионежского районного суда без изменений, жалобы — без удовлетворения", — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщал СК РФ, у экипажа разбившегося самолета была возможность предотвратить крушение, если бы ему предоставили достоверную оперативную информацию о фактических метеорологических данных и если бы каждый член команды точно выполнил предусмотренные инструкцией действия.

В июне 2011 года летевший из Москвы в Петрозаводск самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр" в сложных метеоусловиях совершил жесткую посадку на автотрассу в одном километре от аэропорта Петрозаводска. При посадке развалился фюзеляж самолета, произошел пожар. Из 52 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа 44 человека погибли при крушении. Восемь пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, трое позже скончались в больницах.