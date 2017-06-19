В Норильске будут судить обвиняемого в убийстве семьи из трех человек

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве семьи из трех человек, в том числе трехлетнего ребенка, из ревности к соседке, предстанет перед судом в Норильске, сообщает в понедельник СК РФ.

Отмечается, что 1 апреля 2016 года в Норильске были обнаружены тела трех человек: 31-летнего мужчины, его 28-летней жены и трехлетнего ребенка. До этого семья перестала выходить на связь с соседями, и те, забеспокоившись, обратились в полицию. Наведавшись в квартиру, полиция обнаружила тела трех человек "с признаками насильственной смерти". По подозрению в убийстве был задержан 29-летний местный житель. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным СК, мотивом преступления стала ревность обвиняемого к убитой, соседом которой он был. Мужчина сначала решил убить ее мужа, но сама женщина с ребенком в момент убийства также оказались в квартире. Тогда мужчина решил убить всех троих, чтобы скрыть следы преступления.