В Норильске будут судить обвиняемого в убийстве семьи из трех человек

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве семьи из трех человек, в том числе трехлетнего ребенка, из ревности к соседке, предстанет перед судом в Норильске, сообщает в понедельник СК РФ.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По данным СК, мотивом преступления стала ревность обвиняемого к убитой, соседом которой он был. Мужчина сначала решил убить ее мужа, но сама женщина с ребенком в момент убийства также оказались в квартире. Тогда мужчина решил убить всех троих, чтобы скрыть следы преступления.