После ЧП с поездами у Курского вокзала в медпункт обратились два пассажира

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Два пассажира поезда "Стриж", по предварительной информации, обратились в медпункт с ушибами после инцидента у Курского вокзала, сообщает Московская железная дорога (МЖД).

Ранее управление на транспорте МВД по ЦФО сообщило, что "Стриж", ехавший из Нижнего Новгорода в Москву, в понедельник днем задел электричку Нахабино – Щербинка на подходе к Курскому вокзалу.

"По предварительной информации, с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира поезда "Стриж". Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда", — говорится в сообщении.

Также для координации работы на месте создан оперативный штаб под руководством начальника Московской железной дороги, добавили в МЖД.

19 июня в 14:39 поезд "Стриж", следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, столкнулся с электричкой. https://t.co/pgjQVpJ7BJ pic.twitter.com/2AIq9KtOM8 — Столица Нижний (@stnmedia_ru) 19 июня 2017 г.

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