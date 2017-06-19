В Севастополе сын поссорился с матерью и до смерти забил ее молотком

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. В Севастополе мужчина в ходе ссоры со своей 79-летней матерью забил ее до смерти молотком, говорится в сообщении СУСК России по Севастополю.

В отношении 50-летнего жителя Нахимовского района, подозреваемого в совершении убийства своей матери, уже возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"Следствием установлено, что утром 18 июня 2017 года мужчина в ходе ссоры со своей 79-летней матерью, возникшей из-за малозначительного повода, нанес ей молотком не менее восьми ударов по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и допрошен. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз.