Главу миграционной службы Зеленограда уволили за получение взятки

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сотрудница УВД по Зеленограду уволена из органов внутренних дел из-за взятки, предположительно полученной ею в то время, когда она работала в ФМС, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее СМИ сообщили, что 33-летняя глава миграционной службы Зеленограда задержана за получение взятки в 2 миллиона рублей за постановку на учет мигрантов, источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Официально в МВД пока не называют должность уволенной сотрудницы.

"Сотрудница УВД по ЗелАО Москвы уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с тем, что установлена ее причастность к совершению противоправного деяния на предыдущем месте работы в Федеральной миграционной службе", — сказала Волк.

Она подтвердила, что информация о преступлении была получена в ходе следственных действий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ.

"Кроме того, ряд руководителей, принимавших решение о её приеме на службу в органы внутренних дел, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — добавила Волк.

Федеральная миграционная служба была упразднена по указу президента от 5 апреля 2016 года. Ее подразделения переданы в МВД, где организовано Главное управление по вопросам миграции.