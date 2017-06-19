В Тюмени ураган повалил более ста деревьев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Ураган, обрушившийся на Тюмень в минувшие выходные, повалил более 100 деревьев, сообщила в понедельник городская администрация.

Как сообщалось ранее, в Тюменской области из-за непогоды остались без света 15 тысяч человек. В настоящее время ведутся восстановительные работы, по последним данным, без электричества остаются 3 тысячи потребителей.

"По предварительным данным, поступившим в диспетчерскую, стихия повалила более сотни деревьев, сломала 240 веток, повредила одну остановку и три ограждающие конструкции, а также в четырех местах оборвала линии электропередачи. Проблемы были устранены в самые короткие сроки", — уточняет тюменская мэрия.

По данным регионального ГУМЧС, в результате удара стихии в столице региона без света остались 184 частных дома и девять многоквартирных. В восстановительных работах участвуют 130 человек в составе 44 бригад.