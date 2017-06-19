В Саратове потушили пожар на бывшем элеваторе

САРАТОВ, 19 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Потушен пожар на территории бывшего элеватора в Саратове, возгорание охватило два склада общей площадью около 4 тысяч квадратных метров, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.

Ранее она сообщала, что пожар на бывшем элеваторе возник в понедельник около 11.30 местного времени (10.30 мск). Загорелся заброшенный склад со строительным мусором, площадь здания составляет около 2 тысяч квадратных метров. Позднее была объявлено о локализации пожара на площади свыше тысячи квадратных метров.

"Горели два заброшенных кирпичных склада бывшего элеватора со строительным мусором (площадью) 100 на 20 метров каждый, получается порядка 4 тысяч квадратных метров, создалась угроза (перехода огня) на третий склад и близлежащий частный сектор… Угроза распространения пожара была быстро ликвидирована, а затем и пожар был полностью ликвидирован", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что погибших и пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась.

На месте работали 17 единиц основной и специальной пожарной техники, 57 человек личного состава.