В Саратове локализовали пожар на территории бывшего элеватора

САРАТОВ, 19 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Возгорание склада на территории бывшего элеватора в Заводском районе Саратове локализовано на площади свыше тысячи квадратных метров, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.

Ранее она сообщила, что пожар на территории бывшего элеватора возник в понедельник около 11.30 местного времени (10.30 мск). Загорелся заброшенный склад со строительным мусором, площадь здания составляет около 2 тысяч квадратных метров.

"Объявлена локализация пожара на площади более тысячи квадратных метров, тушение пожара продолжается", — сказала собеседница агентства.