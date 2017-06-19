В Саратове локализовали пожар на территории бывшего элеватора

САРАТОВ, 19 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Возгорание склада на территории бывшего элеватора в Заводском районе Саратове локализовано на площади свыше тысячи квадратных метров, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
Ранее она сообщила, что пожар на территории бывшего элеватора возник в понедельник около 11.30 местного времени (10.30 мск). Загорелся заброшенный склад со строительным мусором, площадь здания составляет около 2 тысяч квадратных метров.
"Объявлена локализация пожара на площади более тысячи квадратных метров, тушение пожара продолжается", — сказала собеседница агентства.