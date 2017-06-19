Виновнику смертельного ДТП под Пензой дали 2,5 года колонии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Виновник ДТП в Пензенской области с участием двух автомобилей Mercedes и двух грузовиков, в котором погиб человек, получил 2,5 года колонии, сообщает в понедельник Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, мужчина в ноябре 2015 года двигался по автодороге, управляя грузовиком "МАЗ" с восемью тоннами бетона. Следствие считает, что водитель не учел интенсивность движения, состояние груза, не выбрал оптимальный скоростной режим. Грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. Mercedes, в свою очередь, зацепил другой Mercedes, а грузовик виновника в этот момент столкнулся с еще одним грузовиком, водитель которого погиб на месте. В результате ДТП загорелись три автомашины.

"Судом виновнику ДТП назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года. Приговор не вступил в законную силу", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Ведомство уточняет, что иск о возмещении морального и материального вреда будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.