Виновнику смертельного ДТП под Пензой дали 2,5 года колонии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Виновник ДТП в Пензенской области с участием двух автомобилей Mercedes и двух грузовиков, в котором погиб человек, получил 2,5 года колонии, сообщает в понедельник Генпрокуратура РФ.
"Судом виновнику ДТП назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года. Приговор не вступил в законную силу", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Ведомство уточняет, что иск о возмещении морального и материального вреда будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.