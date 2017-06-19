В Кузбассе поймали похитителя кроссовок, бросившего в магазине старую обувь

КЕМЕРОВО, 19 июн — РИА Новости. Полицейские в кузбасском городе Междуреченск задержали похитителя кроссовок, который оставил в магазине свою старую обувь, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Мужчина похитил из торгового зала кроссовки стоимостью около 7 тысяч рублей, вместо новой обуви он оставил на полке свои старые ботинки. Как сообщает главк МВД, полицейские задержали подозреваемого, им оказался 20-летний местный житель.

"Он признался, что пришел в магазин за более бюджетной обувью, но не смог выбрать подходящую модель. Примерив кроссовки другой ценовой категории, горожанин решил их похитить. Убедившись, что никто из продавцов не наблюдает за ним, злоумышленник сорвал антикражные чипы, оставил на полке свою ношеную обувь и скрылся", — рассказали в ГУМВД.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела о краже. Максимальная санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает два года лишения свободы.

Похищенное имущество уже изъяли и вернули законному владельцу, добавили в ведомстве.