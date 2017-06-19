В Москве за мошенничество задержаны 22 работника "миграционного центра"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полиция в Москве задержала 22 участника группы, организовавшей нелегальный "миграционный центр" и занимавшейся мошенничеством через специально созданный интернет-ресурс; всем задержанным уже предъявлено обвинение, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО и ОЭБиПК УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере миграции", — сказала Волк, слова которой приводятся на сайте МВД.

Отмечается, что среди 22 участников группы есть как жители московского региона, так и приезжие. По версии следствия, фигуранты действовали через специально созданный интернет-ресурс. Чтобы придать своей деятельности видимость законности, они представлялись сотрудниками миграционного центра.

Как заявляет МВД, они изготавливали поддельные бланки свидетельства о регистрации по месту пребывания, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства. Затем курьером фальшивые документы передавались заказчикам.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли электронные носители, печати, штампы, незаполненные бланки и черновые записи. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение в преступлении. В отношении четырёх злоумышленников суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – в виде подписки о невыезде, уточнила Волк.