В Кузбассе поймали мошенника, сдававшего в аренду квартиры по всей России

КЕМЕРОВО, 19 июн — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали 24-летнего жителя города Прокопьевска, который, по предварительным данным, обманул несколько человек, сдавая в аренду квартиры, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

О причастности молодого человека к афере с хищением денег сотрудники уголовного розыска Прокопьевского отдела узнали от коллег из Новокузнецка. Подозреваемый оказался ранее неоднократно судим.

"На популярном интернет-сайте он разместил объявление о том, будто в связи с переездом в областной центр сдает в Новокузнецке квартиру. Потенциальная клиентка связалась с аферистом. Он сообщил, что за недвижимость уже внесен залог, но если горожанка вернет деньги своим "конкурентам", то он готов сдать ей жилище. Женщина перечислила на указанный мошенником счет требуемую сумму, а также оплатила услуги курьера, который должен был привезти ей из Кемерово ключ от арендуемой квартиры", — рассказали в ведомстве.

Как выяснили правоохранители, сразу после этого злоумышленник отключил свой телефон и удалил объявление с сайта. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники ведомства установили, что по аналогичной схеме подозреваемый совершил еще три преступления. Его жертвами стали жители Кемерово, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба", мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.