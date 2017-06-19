В Саратове горит территория бывшего элеватора

САРАТОВ, 19 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Склад со строительным мусором загорелся в понедельник на территории бывшего элеватора в Заводском районе Саратове, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного "01" в 11.33 местного времени (10.33 мск).

"По предварительным данным, произошло загорание заброшенного склада со строительным мусором на территории бывшего элеватора. Площадь склада 100 на 20 метров. На место выехали восемь пожарных подразделений", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что никто не пострадал, угрозы другим зданиям на этой площадке нет.

Темный густой дым от пожара виден из центра Саратова, передает корреспондент РИА Новости.