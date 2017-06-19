Под Курганом три человека пострадали при обрушении кровли из-за ветра

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате обрушения крыши жилого дома из-за непогоды в Мокроусовском районе Курганской области в выходные дни, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным регионального главка МЧС РФ, в Курганской области 17-19 июня в отдельных районах прошли сильные дожди с грозой и градом, максимальная скорость ветра достигала 22 метров в секунду.

"В результате частичного обрушения кровли одноэтажного жилого дома, по данным Центра медицины катастроф, в населенном пункте Малое Песьяное Мокроусовского района пострадало три человека: женщина 33 лет и двое детей 12 и 5 лет. Пострадавшие доставлены в Мокроусовскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.

Также в результате сильного ветра повреждены крыши более 150 строений в 5 муниципальных образованиях, в том числе Шадринском, Мокроусовском, Варгашинском, Мишкинском районах и городе Кургане, уточняется в сообщении.

Кроме того, в результате неблагоприятных явлений под отключение электроснабжения попали населенные пункты в восьми муниципальных образованиях области, в настоящее время аварийно-восстановительными бригадами проводятся работы по локальному подключению электроснабжения потребителей, добавляет пресс-центр.

В ГУМЧС России по Курганской области развёрнут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.