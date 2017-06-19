Прокуроры начали проверку по просьбе застрявших в Китае российских моряков

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) начала проверку по ситуации с долгами российским морякам, которые почти два месяца находятся в китайском порту, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее моряки с теплохода "Анатолий Торчинов", находящиеся в китайском порту Шидао, обратились в Международную федерацию транспортников с просьбой помочь в репатриации и выплате долгов по зарплате. По словам экипажа, сумма долга составляет 3-4 миллиона рублей. Судовладелец говорит, что денег у него сейчас нет.

"ДВТП начала проверку по ситуации с моряками", — сказал собеседник агентства.