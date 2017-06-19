Обстрелянные иранские лодки зашли в территориальные воды, заявил Эр-Рияд

ДУБАЙ, 19 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия в ответ на обвинения Ирана в обстреле лодки с рыбаками заявила, что открыла предупредительный огонь по нарушителям, вошедшим в территориальные воды и державшим путь к нефтяным платформам страны.

Ранее власти Ирана сообщили, что собираются расследовать обстоятельства обстрела двух иранских рыболовецких лодок саудовскими пограничниками в Персидском заливе. В результате этого инцидента, по данным властей Ирана, погиб один из рыбаков.

Как сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на высокопоставленный источник, инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, когда в саудовские территориальные воды зашли три лодки красно-белого цвета и направились к нефтяным платформам месторождения Мурджан.

"Военно-морские силы королевства незамедлительно произвели предупредительные выстрелы в сторону нарушителей, на которые не откликнулись экипажи лодок", — отметил источник.

По его словам, служба береговой охраны Саудовской Аравии захватила одно судно, двум другим удалось скрыться. На лодке, по заявлению источника, находилось оружие.