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Происшествия

Под Новосибирском подросток погиб, делая селфи у высоковольтной ЛЭП

10:4719.06.2017
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкОпоры ЛЭП. Архивное фотоОпоры ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Подросток в Новосибирской области погиб после касания высоковольтного провода при попытке сделать эффектное селфи, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Опоры ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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В Прикамье от удара током погиб подросток, делавший селфи на электроопоре
В управлении пояснили, что инцидент произошел вечером 16 июня — трое 17-летних молодых людей (юноша и две девушки), пришли на неогороженную территорию Чановского дорожно-ремонтного строительного управления. Юноша для селфи залез на вершину насыпи щебня. При этом на высоте около двух метров от насыпи проходит высоковольтная линия электропередач. Обе девушки оставались внизу.

"Находясь на вершине насыпи щебня, 17-летний юноша задел один из проводов высоковольтной линии электропередач, получил тяжелейшую электротравму и был доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на указанную ему врачами медицинскую помощь через несколько часов молодой человек скончался", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На прошлой неделе 15-летний подросток в Пермском крае забрался с другом на электроопору, чтобы сделать селфи, и погиб от удара электрическим током. Похожий случай произошел в начале прошлой недели и в Башкирии — девушка 16 лет забралась на железнодорожную цистерну, чтобы сделать селфи, ее ударило электрическим током. В результате девушка получила ожог 90% тела, в настоящее время она находится в реанимации.

Опасные селфи
© AP Photo / Manu FernandezСелфи на фоне беспорядков, различных ЧП - одно из "завоеваний" современного мира, в который пришли смартфоны.Туристы делают селфи во время митинга в Барселоне. Испания, 2014
© AP Photo / Manu Fernandez
Селфи на фоне беспорядков, различных ЧП - одно из "завоеваний" современного мира, в который пришли смартфоны.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaНо вместе со всеми плюсами современного мира появляются и новые угрозы, отмечают специалисты. "Погоня за "лайками" в соцсетях может привести к дороге смерти", - напоминают в МВД России.Шведский велосипедист делает селфи на шоссе в Испании. 2014 год
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Но вместе со всеми плюсами современного мира появляются и новые угрозы, отмечают специалисты. "Погоня за "лайками" в соцсетях может привести к дороге смерти", - напоминают в МВД России.
© AFP 2017 / Andrew Harnik Не остался в стороне от модного веяния и госсекретарь Джон Керри. Во время посещения Национального парка в Найроби он не удержался и сделал селфи со слоненком.Госсекретарь США Джон Керри делает селфи в Национальнм парке Найроби. 2015 год
© AFP 2017 / Andrew Harnik
Не остался в стороне от модного веяния и госсекретарь Джон Керри. Во время посещения Национального парка в Найроби он не удержался и сделал селфи со слоненком.
© AFP 2017 / Ahmad Abdul FatahВ мае 18-летняя девушка погибла в Румынии, пытаясь сфотографировать себя на крыше поезда. Неосторожно ступив в зону линии электропередачи, она была убита разрядом тока в 27 тысяч вольт. В конце апреля электричка едва не сбила пятерых юных парижанок, делавших коллективное селфи на железнодорожных путях. В результате движение поездов в парижском регионе было серьезно нарушено. Рисковал жизнью и этот египтянин, который делал селфи на фоне прибывающего поезда.Египтянин делает селфи на станции метро в Каире. 2015 год
© AFP 2017 / Ahmad Abdul Fatah
В мае 18-летняя девушка погибла в Румынии, пытаясь сфотографировать себя на крыше поезда. Неосторожно ступив в зону линии электропередачи, она была убита разрядом тока в 27 тысяч вольт. В конце апреля электричка едва не сбила пятерых юных парижанок, делавших коллективное селфи на железнодорожных путях. В результате движение поездов в парижском регионе было серьезно нарушено. Рисковал жизнью и этот египтянин, который делал селфи на фоне прибывающего поезда.
© Fotolia / oneinchpunchЛюди ищут новые ракурсы и новые необычные места для селфи, при этом забывают об осторожности и пренебрегают мерами безопасности, отмечает официальный представитель МВД.Пара делает селфи во время отдыха на яхте
© Fotolia / oneinchpunch
Люди ищут новые ракурсы и новые необычные места для селфи, при этом забывают об осторожности и пренебрегают мерами безопасности, отмечает официальный представитель МВД.
© AP Photo / Ted S. WarrenВ частности, в 2014 году 21-летний мексиканец случайно выстрелил в себя, пытаясь использовать ружье как опору во время селфи - молодой человек вместе с кнопкой телефона нажал на курок. А одной из самых громких историй, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы в мае этого года.Подростки делают селфи с оружием в Вашингтоне, США. 2015 год
© AP Photo / Ted S. Warren
В частности, в 2014 году 21-летний мексиканец случайно выстрелил в себя, пытаясь использовать ружье как опору во время селфи - молодой человек вместе с кнопкой телефона нажал на курок. А одной из самых громких историй, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы в мае этого года.
© AP Photo / Rajanish KakadeДаже проливной дождь не способен остановить любителей селфи.Жители Индии делают селфи на затопленных улицах во время дождя в Мумбаи. 2015 год
© AP Photo / Rajanish Kakade
Даже проливной дождь не способен остановить любителей селфи.
© AP Photo / Peter DejongОпасность травмы - также не причина для селфиманов оставить в покое телефон.Девушки делают селфи во время томатного боя в Амстердаме. 2014 год
© AP Photo / Peter Dejong
Опасность травмы - также не причина для селфиманов оставить в покое телефон.
© AFP 2017 / Roslan RahmanКрыши небоскребов - излюбленные места фанатов селфи.Посетительница бассейна на крыше небоскреба в Сингапуре. 2014 год
© AFP 2017 / Roslan Rahman
Крыши небоскребов - излюбленные места фанатов селфи.
© Fotolia / Eugenio MarongiuОколо 100 несчастных случаев с любителями селфи, в том числе десятки с летальным исходом, отмечены в России с начала этого года.Молодая пара делает селфи за рулем автомобиля
© Fotolia / Eugenio Marongiu
Около 100 несчастных случаев с любителями селфи, в том числе десятки с летальным исходом, отмечены в России с начала этого года.
© AFP 2017 / Karen BleierБудучи первоначально популярным среди молодежи, селфи стало популярным и среди взрослых.Мужчина делает селфи с помощью фотоаппарата на куполе Капитолия в США. 2013 год
© AFP 2017 / Karen Bleier
Будучи первоначально популярным среди молодежи, селфи стало популярным и среди взрослых.
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiВ стремлении сделать эффектный кадр любители селфи по всему миру нередко попадают в опасные для жизни ситуации.Девушка делает селлфи во время пересечения проезжей части в Вашингтоне, США. 2015 год
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
В стремлении сделать эффектный кадр любители селфи по всему миру нередко попадают в опасные для жизни ситуации.
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