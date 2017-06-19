Под Новосибирском подросток погиб, делая селфи у высоковольтной ЛЭП

НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Подросток в Новосибирской области погиб после касания высоковольтного провода при попытке сделать эффектное селфи, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что инцидент произошел вечером 16 июня — трое 17-летних молодых людей (юноша и две девушки), пришли на неогороженную территорию Чановского дорожно-ремонтного строительного управления. Юноша для селфи залез на вершину насыпи щебня. При этом на высоте около двух метров от насыпи проходит высоковольтная линия электропередач. Обе девушки оставались внизу.

"Находясь на вершине насыпи щебня, 17-летний юноша задел один из проводов высоковольтной линии электропередач, получил тяжелейшую электротравму и был доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на указанную ему врачами медицинскую помощь через несколько часов молодой человек скончался", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На прошлой неделе 15-летний подросток в Пермском крае забрался с другом на электроопору, чтобы сделать селфи, и погиб от удара электрическим током. Похожий случай произошел в начале прошлой недели и в Башкирии — девушка 16 лет забралась на железнодорожную цистерну, чтобы сделать селфи, ее ударило электрическим током. В результате девушка получила ожог 90% тела, в настоящее время она находится в реанимации.