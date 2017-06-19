Под Новосибирском подросток погиб, делая селфи у высоковольтной ЛЭП
НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Подросток в Новосибирской области погиб после касания высоковольтного провода при попытке сделать эффектное селфи, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
В управлении пояснили, что инцидент произошел вечером 16 июня — трое 17-летних молодых людей (юноша и две девушки), пришли на неогороженную территорию Чановского дорожно-ремонтного строительного управления. Юноша для селфи залез на вершину насыпи щебня. При этом на высоте около двух метров от насыпи проходит высоковольтная линия электропередач. Обе девушки оставались внизу.
"Находясь на вершине насыпи щебня, 17-летний юноша задел один из проводов высоковольтной линии электропередач, получил тяжелейшую электротравму и был доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на указанную ему врачами медицинскую помощь через несколько часов молодой человек скончался", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
На прошлой неделе 15-летний подросток в Пермском крае забрался с другом на электроопору, чтобы сделать селфи, и погиб от удара электрическим током. Похожий случай произошел в начале прошлой недели и в Башкирии — девушка 16 лет забралась на железнодорожную цистерну, чтобы сделать селфи, ее ударило электрическим током. В результате девушка получила ожог 90% тела, в настоящее время она находится в реанимации.
Селфи на фоне беспорядков, различных ЧП - одно из "завоеваний" современного мира, в который пришли смартфоны.
Но вместе со всеми плюсами современного мира появляются и новые угрозы, отмечают специалисты. "Погоня за "лайками" в соцсетях может привести к дороге смерти", - напоминают в МВД России.
Не остался в стороне от модного веяния и госсекретарь Джон Керри. Во время посещения Национального парка в Найроби он не удержался и сделал селфи со слоненком.
В мае 18-летняя девушка погибла в Румынии, пытаясь сфотографировать себя на крыше поезда. Неосторожно ступив в зону линии электропередачи, она была убита разрядом тока в 27 тысяч вольт. В конце апреля электричка едва не сбила пятерых юных парижанок, делавших коллективное селфи на железнодорожных путях. В результате движение поездов в парижском регионе было серьезно нарушено. Рисковал жизнью и этот египтянин, который делал селфи на фоне прибывающего поезда.
Люди ищут новые ракурсы и новые необычные места для селфи, при этом забывают об осторожности и пренебрегают мерами безопасности, отмечает официальный представитель МВД.
В частности, в 2014 году 21-летний мексиканец случайно выстрелил в себя, пытаясь использовать ружье как опору во время селфи - молодой человек вместе с кнопкой телефона нажал на курок. А одной из самых громких историй, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы в мае этого года.
Даже проливной дождь не способен остановить любителей селфи.
Опасность травмы - также не причина для селфиманов оставить в покое телефон.
Крыши небоскребов - излюбленные места фанатов селфи.
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Будучи первоначально популярным среди молодежи, селфи стало популярным и среди взрослых.
В стремлении сделать эффектный кадр любители селфи по всему миру нередко попадают в опасные для жизни ситуации.