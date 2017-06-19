СК выясняет, из-за чего женщина и ребенок провалились под землю в Ноябрьске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июн — РИА Новости. Следователи проверяют факт обрушения грунта в пешеходной зоне под местной жительницей и ее малолетним ребенком в центре города Ноябрьск в ЯНАО, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером в пятницу.

"Во время прогулки под местной жительницей и ее полуторагодовалым ребенком провалился грунт. Ребенок не пострадал, а женщина получила травму, зацепившись в провале о торчащую арматуру. Произошел инцидент в центре города на территории пешеходной зоны, предназначенной для прогулок горожан", — информирует следственное ведомство.

Все обстоятельства происшедшего устанавливаются. "Следователи выясняют причины образования обвала грунта. Женщине назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в СК.

Как сообщают местные СМИ, глубина образовавшейся пустоты, в которую угодили мать и ребенок, не превышает двух метров, на следующий день после случившегося место происшествия было засыпано грунтом.