Спасатели потушили крупный пожар в ангаре на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пожарные ликвидировали крупное возгорание на мебельном складе на юго-востоке Москвы, сообщает столичный главк МЧС РФ.

Ранее источник в экстренных службах столицы проинформировал РИА Новости, что утром в понедельник на улице Южнопортовой начался крупный пожар в ангаре на площади 800 квадратных метров. Вскоре, по данным МЧС, возгорание было локализовано.

Пожар ул.Южнопортовая, д.13,с2 — ЛИКВИДИРОВАН!

Всего к тушению пожара от МЧС привлекались 98 человек личного состава и 30 единиц техники pic.twitter.com/kin0gqUMv6 — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 19 июня 2017 г.

"В 09 часов 07 минут пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении спасателей. В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало.

"Происходило загорание складируемой мебели в одноэтажном ангаре на общей площади около 300 квадратных метров. Благодаря грамотной и слаженной работе пожарные не допустили распространения огня", — отмечается в сообщении.