Крупный пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализован

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пожарные локализовали крупное возгорание в ангаре на юго-востоке Москвы, сообщается в микроблоге столичного главка МЧС РФ в Twitter.
Ранее источник в экстренных службах столицы проинформировал РИА Новости, что утром в понедельник на улице Южнопортовой начался крупный пожар в ангаре на площади 800 квадратных метров.
"Пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Был объявлен второй ранг сложности пожара, который позднее отменен. Мобильная лаборатория МЧС контролирует степень загрязнения воздуха в районе возгорания.
Крупный пожар на юго-востоке Москвы. Горит ангар на Южнопортовой улице, дым виден за километры (второе фото — @Dokhrimovich)#Москва #пожар pic.twitter.com/eMmvx5imqP— Алексей Гусев (@Guseved) 19 июня 2017 г.