Крупный пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализован

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пожарные локализовали крупное возгорание в ангаре на юго-востоке Москвы, сообщается в микроблоге столичного главка МЧС РФ в Twitter.

Ранее источник в экстренных службах столицы проинформировал РИА Новости, что утром в понедельник на улице Южнопортовой начался крупный пожар в ангаре на площади 800 квадратных метров.

"Пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Был объявлен второй ранг сложности пожара, который позднее отменен. Мобильная лаборатория МЧС контролирует степень загрязнения воздуха в районе возгорания.