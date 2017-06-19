В Якутии уроженец Ингушетии получил два года условно за перевозку золота

ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Суд в Якутии приговорил уроженца Ингушетии к двум годам условно и 300 тысячам рублей штрафа за незаконную перевозку 11 килограммов золота на 27 миллионов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Сообщается, что при осмотре автомобиля Toyota Allion во время спецоперации в Томпонском районе Якутии под напольным теплоизоляционным покрытием были найдены более 11 килограммов природного россыпного шлихового золота. Его стоимость, отмечается в сообщении, оценивается в 27 миллионов рублей.

"Суд признал уроженца Республики Ингушетия Тамерлана Касиева виновным по статье "незаконный оборот драгоценных металлов", назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный полностью признал свою вину. Приговор был вынесен 9 июня, в понедельник, 19 июня, он вступил в законную силу.

Уточняется, что изъятое золото передано в доход государства.