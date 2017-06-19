В Якутии уроженец Ингушетии получил два года условно за перевозку золота

ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Суд в Якутии приговорил уроженца Ингушетии к двум годам условно и 300 тысячам рублей штрафа за незаконную перевозку 11 килограммов золота на 27 миллионов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба регионального УФСБ РФ.
"Суд признал уроженца Республики Ингушетия Тамерлана Касиева виновным по статье "незаконный оборот драгоценных металлов", назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный полностью признал свою вину. Приговор был вынесен 9 июня, в понедельник, 19 июня, он вступил в законную силу.
Уточняется, что изъятое золото передано в доход государства.