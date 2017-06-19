В Забайкалье площадь пожаров выросла в полтора раза за выходные

КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за выходные выросла с 6,5 до 9,5 тысячи гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что на утро пятницы в крае горит 6,5 тысячи гектаров леса.

В ведомстве рассказали, что за сутки потушено пять пожаров на площади чуть более 214 гектаров. Кроме того, ликвидировано два пожара в Дульдургинском районе в национальном парке "Алханай" на площади 36 гектаров.

"По состоянию на 08.00 19 июня, на территории лесного фонда Забайкальского края действует один лесной пожар в Акшинском районе близ населенного пункта Нарасун на общей площади 1750 гектаров. Кроме того, четыре лесных пожара в Красночикойском, Кыринском, Петровск-Забайкальском и Хилокском районах близ населенных пунктов Шонуй, Ульхун-Партия, Петровск-Забайкальский, Хушенга локализованы на общей площади 7765 гектаров", — говорится в сообщении.

Возгорание тушат 219 человек и 31 единица техники. Мониторинг ведут пять воздушных судов.

Основной причиной лесных пожаров в крае является человеческий фактор и сухие грозы. Населенным пунктам ничто не угрожает.