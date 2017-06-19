ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Суд в Хабаровске приговорил местного жителя к 10 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию поставок синтетических наркотиков в Хабаровский край, сообщает в понедельник УФСБ РФ по региону.

По данным УФСБ, осужденный являлся участником наркогруппировки, осуществляющей сбыт наркотиков в 46 регионах России, и организовал канал поставки синтетических наркотиков на территорию Хабаровского края. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ — в декабре 2016 года мужчину задержали, по месту его жительства обнаружены готовые к продаже наркотики и информация со схемами их сбыта. В отношении него было возбуждено дело по статье "организация незаконного сбыта наркотического средства, совершённая группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

"Центральным районным судом Хабаровска участник криминального канала признан виновным в совершении преступления. Суд приговорил его к десяти годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.