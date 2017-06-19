В Бурятии площадь пожаров выросла более чем вдвое за выходные

КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась за минувшие выходные с 615 до 1,45 тысячи гектаров, сообщает региональное агентство лесного хозяйства.

На утро пятницы в республике горело 615 гектаров леса.

В ведомстве в понедельник рассказали, что за сутки ликвидировано четыре очага на площади около 80 гектаров.

По состоянию на утро 19 июня в Бурятии проводятся работы по тушению четырех лесных пожаров на общей площади около 1,45 тысячи гектаров. Два очага продолжают действовать в Курумканском и Северо-Байкальском районах, ещё два локализованы в Бичурском и Иволгинском районах.

Возгорания тушат 280 человек и 44 единицы техники, включая вертолет Ми-8. На всей территории продолжает действовать режим ЧС. Доступ населения в лес запрещен.