В Тюменской области около трех тысяч человек остаются без света

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Около трех тысяч человек в Тюменской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщает в понедельник "Тюменьэнерго".

Как сообщалось ранее, 17 и 18 июня на регион дважды обрушились ливни и шквалистый ветер. В результате без электроснабжения остались порядка 15 тысяч граждан.

"Штормовой ветер, повторно обрушившийся на Тюменскую область 18 июня, привел к многочисленным авариям на линиях электропередачи. По состоянию на 00.00 в зоне ответственности АО "Тюменьэнерго" на юге области в сети напряжением 0,4 – 10 кВ обесточено 58 ТП, без электроснабжения находятся 2,7 тысячи бытовых потребителей. Большинство отключений связаны с падением деревьев на линии электропередачи и обрывом проводов", — уточняет компания.

По данным компании, устранением последствий удара стихии занимается 21 ремонтная бригада.

"Ремонтно-восстановительные работы осложнены сильным ветром, скорость которого достигает 23 метров в секунду, и ливнем. Энергетики продолжат трудиться на объектах до полного восстановления штатной работы сетей", — дополняет "Тюменьэнерго".