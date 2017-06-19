В ЕАО обследуют окрестности поселка в поисках пропавшей девочки

ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Поисковые группы в понедельник приступили к пятому за неделю обследованию окрестностей поселка Соцгородок в Еврейской АО, где неделю назад пропала трехлетняя девочка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального главка МЧС России.

По данным полиции, вечером 13 июня девочка 2014 года рождения ушла из дома в селе Соцгородок ЕАО и до настоящего времени ее местонахождение не известно. По факту исчезновения ребенка региональный главк СКР возбудил дело по статье "убийство малолетнего". Создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлечены силы МЧС, кинологи, полиция, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. Установлено, что ребенок жил в неблагополучной неполной семье, где росли еще трое малолетних детей.

"С утра понедельника началось повторное обследование окрестностей. Это уже пятое с момента пропажи девочки. Ребенка ищут семь кинологических расчетов, около 90 человек — спасатели, полиция, волонтеры. Ребенок не найден. Сегодня уже начали скашивать траву. Поселок небольшой, домов 20, тупиковый, до федеральной трассы относительно далеко", — сказал собеседник.

По данным МЧС, к понедельнику несколько раз были обследованы 35 километров лесного массива в окрестностях поселка Соцгородок и в направлении села Даниловка, а также 10 километров береговой линии реки Тунгуска.

"Поиски идут в и соседних поселках – Даниловке, примерно в одном километре от Соцгородка, и Волочаевке-2, в двух километрах, — это довольно большой поселок. Раньше девочка ходила гулять до этих поселков вместе с братьями. Пока девочку не нашли", — сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по региону.

Ранее УМВД сообщало, что в поисках ребенка опрошены около двух тысяч человек, проведены обходы более 200 жилых домов в соседних с Соцгородком поселках.