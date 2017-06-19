Врач рассказал о состоянии пострадавшего в детском саду на Камчатке ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн — РИА Новости. Ребёнок, пострадавший во время прогулки в детском саду № 50 Петропавловска-Камчатского, переведён из реанимации в профильное отделение, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главврача детской краевой больницы.

Ранее в следственном управлении СК РФ сообщали, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в пятницу, 16 июня, трёхлетний мальчик во время дневной прогулки попытался скатиться с горки, но зацепился за привязанную к ней атласную ленту, повис на ней и потерял сознание от асфиксии. Ребёнок был доставлен в реанимацию.

"Ребёнок снят с аппарата искусственной вентиляции лёгких, выведен из состояния медикаментозной комы, переведён в профильное отделение для продолжения специализированной медицинской помощи. Состояние ребёнка — тяжёлое стабильное", — приводит пресс-служба слова главного врача Камчатской краевой детской больницы Ольги Фреликовой.

Губернатор края Владимир Илюхин потребовал от главы Петропавловска-Камчатского провести служебную проверку по факту несчастного случая.