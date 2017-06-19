ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Бывший сотрудник Приморского океанариума во Владивостоке Роман Фадеев, который написал в соцсетях о проблемах в работе комплекса, по решению суда частично исправил пост, удалив в нем фразу о качестве корма животных.

Техник отдела "Дельфинарий" Приморского океанариума, где в прошлом году в течение недели погибли сивуч и два дельфина, на своей странице в Facebook сообщил о "почти не работающей системе жизнеобеспечения" и плохом корме для питомцев. Директор океанариума назвал эту информацию недостоверной. Национальный центр морской биологии (ННЦМБ ДВО РАН) подал иск к Фадееву о защите репутации Приморского океанариума (филиал ННЦМБ ДВО РАН). Позже техник уволился. В начале мая Первореченский районный суд Владивостока частично удовлетворил иск океанариума к Фадееву.

"По решению суда, поставившего точку в деле о защите чести и достоинства Приморского океанариума, я, Фадеев Роман Анатольевич, удаляю фразу "Это они покупают рыбу, которую приходится выкидывать, потому что она не подходит для питания зверей". И публикую об этом этот пост", — пишет Фадеев на своей странице в Facebook.

В октябре прошлого года в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. Следствие сообщило, что внешних телесных повреждений не обнаружено, проводится гистологическое исследование на предмет ядов, токсинов и химикатов. Возбуждено дело по статье "халатность". За несколько дней до этого в океанариуме погиб сивуч, спасенный летом на Сахалине. По данным СМИ, на теле животного были замечены следы ударов тупым предметом. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели животного.

Океанариум вновь начал принимать посетителей с 20 декабря 2016 года. В ноябре 2016 года была временно приостановлена продажа билетов для профилактических работ. За полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции "Тропический лес".