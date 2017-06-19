Туман на курильском острове Кунашир может рассеяться 21 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн – РИА Новости. Туман на курильском острове Кунашир, куда должен отправиться первый авиарейс из Японии, может рассеяться 21 июня, когда на острове сменится направление ветра, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Сахалинского гидрометцентра.

"Сегодня на Кунашире – густой туман и юго-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду при температуре от 13 до 18 градусов выше нуля. Завтра (20 июня) – картина та же. В июне на островах туман – частый гость, поэтому ожидать, что он рассеется, можно только при смене ветра. 21 июня ветер сменится на юго-восточный, и есть надежа, что днём тумана не будет", — сообщил собеседник агентства.

В аэропорту Кунашира Менделеево информацию подтвердили, там стоит густой туман.

"С шести утра сегодня стоит густой непроглядный туман, без просвета, скорее всего, сегодня он уже не рассеется, и прогнозы у нас не очень хорошие", — сказал директор аэропорта Сергей Бондарев.

Вылет был изначально намечен на 08.30 (02.30 мск) 18 июня, но из-за сильного тумана в районе аэропорта Менделеево на Кунашире рейс был перенесен на то же время понедельника. В понедельник организаторы объявили, что вылет снова задерживается на некоторое время.

Часть участников поездки из бывших жителей южных Курил покинула аэропорт Накасибэцу и отправилась обратно в гостиницы.

С 17 июня в аэропорту находится турбовинтовой самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора", чтобы впервые доставить авиарейсом 70 бывших жителей южных Курил и их сопровождающих для посещения могил своих предков в рамках безвизового обмена между двумя странами. Они запланировали посетить острова Кунашир и Шикотан.

Сопровождать их в поездке должны официальные лица, включая заместителя министра иностранных дел Японии Нобуо Киси.

До сих пор для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их самолетом.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.