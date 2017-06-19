Туман на курильском острове Кунашир может рассеяться 21 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн – РИА Новости. Туман на курильском острове Кунашир, куда должен отправиться первый авиарейс из Японии, может рассеяться 21 июня, когда на острове сменится направление ветра, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Сахалинского гидрометцентра.
В аэропорту Кунашира Менделеево информацию подтвердили, там стоит густой туман.
Вылет был изначально намечен на 08.30 (02.30 мск) 18 июня, но из-за сильного тумана в районе аэропорта Менделеево на Кунашире рейс был перенесен на то же время понедельника. В понедельник организаторы объявили, что вылет снова задерживается на некоторое время.
Часть участников поездки из бывших жителей южных Курил покинула аэропорт Накасибэцу и отправилась обратно в гостиницы.
Сопровождать их в поездке должны официальные лица, включая заместителя министра иностранных дел Японии Нобуо Киси.
До сих пор для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их самолетом.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.