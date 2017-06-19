Полиция проверяет информацию о бытовом конфликте на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полиция проверяет информацию, поступившую на службу "02" о бытовом конфликте в жилом доме на улице Полбина на юго-востоке Москвы, сообщили в ночь на понедельник РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж взял жену в заложники и угрожает взорвать гранату в жилом доме на юго-востоке Москвы.

"Сотрудники полиции проверяют сообщение, поступившее на службу "02" о бытовом конфликте по адресу: улица Полбина, дом 60", — сказал дежурный офицер.

По его словам, у полицейских есть информация от соседей, что проживающие в этой квартире склонны злоупотреблять алкоголем и нередко устраивают скандалы.