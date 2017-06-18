СК проводит проверку после ДТП с микроавтобусом в Тульской области

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Проводится доследственная проверка по факту столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Тульской области, сообщается на сайте СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия на 133-м км автомагистрали М-4 Москва — Дон Венёвского района Тульской области, в результате которого имеются пострадавшие и погибший", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в воскресенье примерно в 11.00 "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом марки IVECO, в котором находилось 20 человек, в том числе два водителя. При этом грузовой автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП девять пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Тульской и Московской областей. Один пассажир 1961 года рождения погиб. По предварительной информации, среди пострадавших пассажиров микроавтобуса двое несовершеннолетних.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.