Пензенская прокуратура требует расселить общежитие, где обрушилась стена

САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура обратилась в суд с иском к мэрии Пензы, потребовав незамедлительно расселить аварийное здание общежития, где в воскресенье обрушилась стена подъезда, сообщает надзорное ведомство по региону.

Обрушение левого крыла первого подъезда четырехэтажного общежития на улице Ударной, 35, произошло в воскресенье, никто не пострадал. Власти города заявили, что намерены расселить жителей в маневренный фонд. Частичное обрушение кирпичной кладки стены этого общежития уже происходило 18 декабря 2016 года. Здание еще в 2015 году было признано аварийным и подлежащим реконструкции.

"Администрацией города срок расселения граждан из этого дома был установлен до 31 декабря 2026 года. После принятия мер прокурорского реагирования… сроки расселения и сноса дома сокращены на четыре года. Посчитав эти меры недостаточными, прокурор Ленинского района Пензы обратился в суд с требованием к администрации Пензы… о возложении обязанности незамедлительно расселить дом", — говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор после обрушения стены в воскресенье подготовил предостережение главе администрации города о необходимости принятия срочных мер, ситуация находится под контролем прокуратуры. "Для оценки ситуации в уголовно-правовом порядке информация направлена в органы Следственного комитета РФ", — информирует надзорное ведомство.