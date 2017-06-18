В ДТП под Тулой погиб гражданин России, уточнили в МЧС Армении

ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Мужчина, погибший в воскресенье в ДТП с рейсовым автобусом в Тульской области, следовавшим из Еревана в Москву, является гражданином России, сообщила пресс-служба МЧС Армении.

Ранее сообщалось, что в ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" в Веневском районе Тульской области погиб гражданин Армении.

"Погибшим является гражданин России Отар Насыров 1961 года рождения", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на место происшествия отправился представитель МЧС при посольстве Армении в РФ.

"Он сообщил, что в результате столкновения "Камаза" и микроавтобуса "Ивеко", в котором находились 20 человек, один пассажир погиб и девять получили ранения. Шесть пострадавших были доставлены в больницу города Ступино, трое — в тульскую больницу", — отмечается в сообщении.