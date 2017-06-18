Спасатели приостановили поиск американского альпиниста на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 18 июн — РИА Новости. Спасатели приостановили поиск пропавшего на Эльбрусе американского альпиниста из-за ухудшения погодных условий, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

В воскресенье утром зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. На его поиск отправились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Поисковые работы, которые проводились на высоте 4,8 тысячи метров, приостановлены в связи с ухудшением погодных условий на Эльбрусе", — говорится в сообщении.

Поиск будет продолжен после улучшения погоды.

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