В Пензе обрушилась стена подъезда общежития

САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Обрушение стены подъезда аварийного здания общежития произошло в воскресенье в Пензе, никто не пострадал, сообщила городская администрация.

По данным мэрии, обрушилось левое крыло первого подъезда дома на улице Ударной, 35.

"На момент происшествия первый подъезд жилого дома был полностью расселен, во втором подъезде находилось три семьи, которые в настоящее время готовятся к переезду в маневренное жилье", — говорится в сообщении.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города на внеочередном заседании в воскресенье приняла решение отключить коммунальные ресурсы во втором и третьем подъездах, а также огородить их территорию.

И. о. главы администрации Пензы Сергей Волков поручил также переселить в маневренный фонд жителей третьего подъезда. "Дом на Ударной, 35, должен быть (расселен) одним из первых, когда продление программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья вступит в силу", — цитирует слова Волкова пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что частичное обрушение кирпичной кладки стены четырехэтажного общежития по адресу: улица Ударная, дом 35, произошло 18 декабря 2016 года. Тогда мэрия сообщала, что здание в 2015 году было признано аварийным и подлежащим реконструкции. После того происшествия власти решили расселить жителей первого подъезда в жилье из маневренного фонда.