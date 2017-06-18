В Пензе обрушилась стена подъезда общежития

САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Обрушение стены подъезда аварийного здания общежития произошло в воскресенье в Пензе, никто не пострадал, сообщила городская администрация.
"На момент происшествия первый подъезд жилого дома был полностью расселен, во втором подъезде находилось три семьи, которые в настоящее время готовятся к переезду в маневренное жилье", — говорится в сообщении.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города на внеочередном заседании в воскресенье приняла решение отключить коммунальные ресурсы во втором и третьем подъездах, а также огородить их территорию.
И. о. главы администрации Пензы Сергей Волков поручил также переселить в маневренный фонд жителей третьего подъезда. "Дом на Ударной, 35, должен быть (расселен) одним из первых, когда продление программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья вступит в силу", — цитирует слова Волкова пресс-служба мэрии.
Ранее сообщалось, что частичное обрушение кирпичной кладки стены четырехэтажного общежития по адресу: улица Ударная, дом 35, произошло 18 декабря 2016 года. Тогда мэрия сообщала, что здание в 2015 году было признано аварийным и подлежащим реконструкции. После того происшествия власти решили расселить жителей первого подъезда в жилье из маневренного фонда.