Московские полицейские пострадали в погоне за нарушителем

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Три сотрудника ГИБДД, которые попали в ДТП в центре Москвы, пострадали во время преследования нарушителя правил дорожного движения, сообщили в столичном главке МВД.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили РИА Новости, что три автомобиля столкнулись на улице Новослободская в центре Москвы, в результате ДТП пострадали четыре человека. По данным пресс-службы ГУМВД по Москве, в ДТП пострадали три сотрудника полиции. Позднее стало известно о шести пострадавших в данной аварии.

"Сегодня около 03.00 сотрудниками ДПС ГИБДД была предпринята попытка остановить автомобиль Mercedes, водитель которого грубо нарушал ПДД. Законные требования сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение, пытаясь скрыться. Полицейскими было организовано преследование, в ходе которого по громкоговорящей связи полицейские неоднократно требовали от водителя остановиться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Новослободской улице водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с патрульным автомобилем. В результате ДТП пострадали трое сотрудников полиции и пассажир иномарки.

По данным ведомства, на водителя иномарки составлены протоколы об административном правонарушении: "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Решается вопрос о составления протокола "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ". Ведется доследственная проверка.