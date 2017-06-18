В Тульской области столкнулись микроавтобус и КамАЗ

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с КАМАЗом на трассе "Дон" в Тульской области в воскресенье, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

По его словам, ДТП произошло между 11.00 и 12.00 на трассе "Дон".

"Микроавтобус и КАМАЗ ехали в сторону Москвы, столкновение было попутное. По последним данным, пострадали семь человек", — сказал собеседник.

Он отметил, что в настоящее время выясняют маршруты транспортных средств, причины ДТП.

"В микроавтобусе находились 17 человек", — добавил Ярцев.

В то же время источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погиб один человек и пострадали четверо. "На федеральной трассе М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус и грузовик. Предварительно, один человек погиб, четверо получили ранения", — сказал собеседник агентства.