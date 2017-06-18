Семья ребенка, погибшего в Балашихе, исключает, что он мог принять алкоголь

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Семья шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе, исключает, что ребенок в день трагедии мог принять спиртное, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова по итогам встречи с родителями погибшего ребёнка.

Согласно данным ГУМВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя автомобилем, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения о "сильном опьянении" ребенка возбуждено уголовное дело о халатности.

"Ребёнок рос в нормальной домашней среднестатистической семье, никаких пагубных привычек ни у родителей, ни у их ближайшего окружения…, я не заметила никаких отклонений. Ребёнок воспитывался в хороших условиях. Невозможно сказать, что ребёнку прививались какие-то плохие привычки и качества", — сказала Семёнова.

По словам омбудсмена, ребёнок не воспитывался в "тяжёлой атмосфере", у него был хороший контакт со своим братом. "Оценить ситуацию в семье можно как благополучную", — заявила Семёнова. Она отметила, что у мальчика "не было возможности выпить что-то недозволенное, ребёнок всегда находился в поле зрения близких людей". "Мы исключили то, что в тот момент ребёнок попал вдруг на какой-то период под воздействие каких-то чужих людей, которые могли бы с ним что-то сделать, что дало бы такие последствия и результаты", — добавила омбудсмен.

"То, что мы сегодня узнали со слов семьи, близких, из хронологии событий, ничто не могло создать такую ситуацию (принятие ребёнком спиртного). Однако будем смотреть, что скажут специалисты' — добавила она.

Омбудсмен отметила, что кровь, отданная на экспертизу после ДТП, в которой якобы был найден алкоголь, действительно принадлежит этому ребёнку. "Была проведена генетическая экспертиза по принадлежности групп крови непосредственно мальчику. В материалах дела указано, что экспертиза подтверждает, что это кровь мальчика", — сказала Семёнова.

"Думаю, что эксгумация прольёт свет на ту или иную сторону вопроса", — добавила она.